Kartupeļu profesors no Kurzemes – Elvijs Brauns

Esmu aizrāvies arī ar krāsainajiem kartupeļiem. To šķirnēm ražība ir zemāka, bet krāsainie ir daudz veselīgāki, tiem piemīt augstāka antioksidatīvā aktivitāte pret brīvajiem radikāļiem, ir arī virkne pētījumu, kuri apliecina, ka tā aizkavē šūnu novecošanos. Līdz ar to krāsainos kartupeļus īpaši ieteicams uzturā lietot tiem, kuri satraucas par novecošanu. Tumšie kartupeļi tiek pielīdzināti melleņu īpašajai vērtībai – tie uzlabo redzi un samazina slikto holesterīnu. Krāsainos, it īpaši ļoti zilos kartupeļus, neiesaka pārēsties, jo tiem piemīt asinsspiedienu pazeminošas īpašības – līdzīgi kā aronijām.