"Pārgriezt saikni, kur tas iespējams," jeb Kazahstāna audzē raksturu pret Krieviju

Maskava sākusi zaudēt ietekmi Centrālāzijas un Kaukāza valstīs, jo tās atsakās atbalstīt Krieviju tās noziedzīgajā karā Ukrainā. Kazahstāna vēl līdz šā gada sākumam bija viens no ciešākajiem Krievijas sabiedrotajiem, tomēr tagad abu valstu attiecības sākušas šķobīties. “The Financial Times” skaidro, kā Kazahstāna meklē iespējas mazināt savu atkarību no Krievijas.