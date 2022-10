Valdība maina vērtēšanas kritērijus jau iesniegtiem projektiem daudzmiljonu atbalsta saņemšanai

Naudas pietiek 14 labākajiem, un LIAA tos apstiprinājusi. Kokrūpniecības milzis "Latvijas Finieris" pats paziņojis, ka ir starp šiem 14 uzņēmumiem. Tas valsts atbalstu izmantos savā 67 miljonu eiro vērtajā projektā rūpnīcā "Verems" pie Rēzeknes. No publiski pieejamiem datiem zināms, ka pie LIAA akcepta ticis arī ēveļskaidu plātņu ražotājs CEWOOD. Pēc pašas kompānijas rakstītā, tā ir viens no tirgus līderiem pasaulē. Pie naudas gan šie uzņēmumi vēl nav tikuši.

Politiķiem piedāvāti dažādi varianti, kā projektus ranžēt. Piemēram, bija - pēc jauno darba vietu skaita. Valdība izvēlējās priekšroku dot projektiem, kur ir labākā investīciju un solītā eksporta attiecība. Pret to iebilda Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera. Tā vēstulē norādīja, ka šāds kritērijs ir pārāk izplūdis, un to iespējams interpretēt ļoti dažādi. Organizācija arī pauda neizpratni, kāpēc jāņem vērā visas projekta izmaksas, nevis tikai tā daļa, ko uzņēmums prasa no valsts budžeta.