Džins - kadiķogu brīnums, ko novērtējušas arī slavenības

Džina alkoholiskais koncentrāts satur vismaz 37,5 % alkohola, ko atļauts ražot no neitrāla spirta. Teorētiski garšu kombinācijas drīkst būt dažādas, tomēr džina galaprodukta galvenajai garšai un aromātam jābūt ar kadiķogām.

Šo džinu atkārtoti destilē, kaut arī pašā ražošanas sākumā ražotāji izmanto jau gatavu - neitrālu spirtu. Tad tiek pievienotas kadiķogas un pārējās garšvielas, piemēram, citronu mizas, koriandrs utml. Spirts ar šīm garšvielām un kadiķogām tiek noturēts un tad to atkārtoti destilē. Destilēšanas process nozīmē, ka spirts tiek sajaukts ar sastāvdaļām un ūdeni, to uzkarsē, spirts iztvaiko un tad spirta tvaiki, kuri ir savilkušies ar garšām, iziet cauri kondensatoram, pārvēršot to atkal atpakaļ spirtā, bet nu jau ar visiem aromātiem un garšām. Pēc destilācijas beidzamais process ir ūdens pievienošana spirtam, lai iegūtu vajadzīgo alkohola saturu.