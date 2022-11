Kurš ir lielākais ieguvējs no globālās enerģētikas krīzes?

Vai ASV naftu pārdod vairāk?

Vai nevar teikt, ka ASV ir ieguvēja no energoresursu cenu kāpuma?

Īsas atbildes uz šo jautājumu nav. Ja mēs runājam par ASV kā valsti, tad tās iegūst ļoti maz. Šeit jārunā par to, ka ASV ekonomika ir postindustriāla, atšķirībā no Krievijas. Tas nozīmē, ka lielāko daļu ekonomikas veido pakalpojumi (zem 80% no IKP): tirdzniecība, finanses, medicīna, izglītība, intelektuālais īpašums utt. Pārējais - tā ir ražošana. Turklāt ieguves ražošana ir mazāk par 2% no IKP.