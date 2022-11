Noskaidrots, kuras valstis pēc kara sākuma aktīvāk sākušas tirgoties ar Krieviju

Sankciju dēļ daudziem Krievijas energoresursiem tika slēgta pieeja lielākajiem noieta tirgiem – Eiropas Savienībai un ASV. Krievijā oficiāli vairs neienāca augstās tehnoloģijas un to preces, bet desmitiem starptautisku patēriņa uzņēmumu paši pameta Krievijas tirgu. Atbildot uz to, Krievija centās pilnībā pārorientēt savu eksporta tirgu uz valstīm, kas sankcijas neatbalsta, – uz Ķīnu un Indiju, kā arī sākās paralēlā importa shēmu īstenošana no kaimiņvalstīm.