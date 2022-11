Video ⟩ "Nekā personīga" tiesas ceļā panāk "Latvijas valsts mežu" apaļkoksnes darījumu audita publiskošanu

Pavadzīmes un "Nekā personīga" fiksētie video liecināja, ka šo uzņēmumu nosolīto koksni "Latvijas valsts meži" nogādāja tieši ostās, no kurienes to privātie uzņēmumi to eksportēja jau kā papīrmalku. 2018. gadā, kad papīrmalkas cena sasniedza desmitgades rekordu, "Pata Board" saņēma vairāk nekā piekto daļu visos valsts mežos saražotās tehnoloģiskās koksnes apjoma vismaz 12 miljonu eiro vērtībā. To tālāk par gandrīz dubultu cenu pārdeva skandināvu celulozes rūpnīcām.