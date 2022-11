Ministre: "Sadales tīklam" un "Augstsprieguma tīklam" jāpārskata iesniegtie tarifu projekti

Jautājumu par "Sadales tīkla" un "Augstsprieguma tīkla" tarifiem plānots izskatīt arī Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēdē otrdien, 29.novembrī, šodien pavēstīja komisijas jaunievēlētā priekšsēdētāja Linda Matisone (AS).

Ministru prezidents rezolūcijā EM un FM uzdod izvērtēt uzņēmumu sagatavotos pakalpojumu tarifu pieauguma projektus, izskatot iespēju ar akcionāra lēmumu atteikties no negūto ieņēmumu atgūšanas par laika periodu no 2020. līdz 2022.gadam, kā arī iespējas fiksēt elektroenerģijas cenu, kura ir daļa no uzņēmumu darbības izmaksām, noteiktā līmenī.