Kā izdevīgi pārdot mežu, neiekrītot krāpnieku lamatās: skaidro speciālists

No kādiem faktoriem ir atkarīga meža cena?

Parasti mežu pārdod vai nu kā visu īpašumu (zemi ar kokiem), vai tikai cirsmas tiesības. Īpašnieki nereti izvēlas pārdot cirsmas tiesības, atstājot savā īpašumā zemi, bet šajā gadījumā noteikti jāņem vērā likumā paredzētais, ka trīs līdz piecu gadu laikā ir jāveic meža atjaunošana. Tātad no darījuma peļņas šim mērķim jāatliek zināmi izdevumi. Kurš variants ir labāks - par to noteikti būtu jākonsultējas ar novērtēšanas speciālistu un pašam sev jāatbild uz jautājumu, vai būs enerģija rūpēties par meža atjaunošanu: meklēt augsnes gatavotāju, stādus, pēc tam atēnot un kopt jaunaudzes, kā arī aizsargāt no dzīvnieku radītajiem bojājumiem.