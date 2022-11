Tarifu nobremzēšanai varētu atteikties no "Sadales tīkla" un "Augstsprieguma tīkla" peļņas

. Lai bremzētu AS "Sadales tīkls" un AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) tarifu palielinājumu, visticamāk, būs jāatsakās no uzņēmumu peļņas, kā arī jāsadala zaudējumu apmaksa uz ilgāku laika periodu, lai mazāk justu sadārdzinājumu, Latvijas Radio raidījumā "Krustpunktā" prognozēja "Jaunās vienotības" deputāts Arvils Ašeradens.