Aicina ziedot siltās drēbes kara bēgļu ģimenēm no Ukrainas

Latvijā drošu patvērumu no Krievijas izraisītā kara raduši vairāk nekā 35 000 ukraiņu bēgļu. Tie ir cilvēki, kuri cenšas izdzīvot Latvijā un ar cerību gaida mirkli, kad varēs atgriezties brīvā dzimtenē Ukrainā. Liela daļa no šiem cilvēkiem ir labdarības noliktavu apmeklētāji, jo visa iedzīve atstāta Ukrainā.

Patlaban labdarības noliktavas, kurās bēgļu ģimenes meklējušas palīdzību, ir tukšas. Labdarības noliktavas pārstāvji norāda, ka īpaši trūkst ziemas drēbes, kuras nepieciešamas, gan Latvijas trūcīgajiem cilvēkiem, gan kara bēgļiem no Ukrainas. Ukrainas bēgļu ģimenes ir skaitliski liela auditorija, kas papildinājusi labdarības noliktavu klientu pulku.

Līdz ar to "Ziedot.lv" aicina ikvienu pārskatīt savus skapjus un šķirties no nemīlētām, aizmirstām vai bērniem par mazu palikušām drēbēm, kuras var lietot atkārtoti. No kara atbēgušām Ukrainas ģimenēm tās būs ļoti noderīgas un vērtīgas.