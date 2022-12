FTX krahs: kriptobiržas vadītājs grimst arvien lielākos melos

Respektīvi – detaļas, ko uzņēmējs pats sniedza “Forbes”, liecina par to, ka viņam bija ļoti labs priekšstats par to, kas notika “Alameda Research”, un viņš labi zināja par kompānijas operācijām, it īpaši 2021. gadā, lai gan formāli viņš šīs kompānijas vadītāja amatu pameta 2019. gadā pēc FTX dibināšanas. Benkmans-Frīds ilgi uzstāja, ka abi uzņēmumi nav savstarpēji saistīti, lai gan viņš bija abu kompāniju akcionārs.