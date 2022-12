Mājsaimniecībām ar mazāku patēriņu pieaugs "Latvijas gāzes" dabasgāzes tarifi

Sadales pakalpojuma fiksētā maksa ar PVN par atļauto slodzi līdz sešiem kubikmetriem stundā palielināsies par 22% - no 3,27 eiro mēnesī līdz 3,99 eiro mēnesī, par atļauto slodzi no 6,1 līdz 10 kubikmetriem stundā maksa augs par 22,4% - no 8,99 eiro mēnesī līdz 11 eiro mēnesī, par atļauto slodzi no 10,1 līdz 16 kubikmetriem stundā maksa augs par 22,4% - no 14,36 eiro mēnesī līdz 17,57 eiro mēnesī, par atļauto slodzi no 16,1 līdz 25 kubikmetriem stundā maksa kāps par 22,3% - no 21,91 eiro mēnesī līdz 26,8 eiro mēnesī, kā arī par atļauto slodzi no 25,1 līdz 40 kubikmetriem stundā maksa palielināsies par 22,3% - no 32,55 eiro mēnesī līdz 39,81 eiro mēnesī.