Sievietes var pat neapzināties, ka tiek seksualizētas un pakļautas stereotipiem vai diskriminācijai

"Pārmaiņām ir nepieciešams laiks, tāpēc katrs cilvēks ir atbildīgs par vidi sev apkārt, un tikai no atbilstošas rīcības ir atkarīgs cik ātri un veiksmīgi šīs pārmaiņas, līdztiesīgas vides izveidē, tiks ieviestas. Neskatoties uz to jāatceras, ka jebkuram cilvēkam ir tiesības uz brīvu no diskriminācijas pastāvēšanu!" uzsver Zitmane.