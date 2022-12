Lietuvas prezidents pozitīvi novērtētu "Rail Baltica" pagarināšanu līdz Ukrainai

Baltijas valstu prezidenti pārrunājuši arī to, ka aliansē ir jāuzņem Somija un Zviedrija, un ka NATO dalībvalstīm ir jāatvēl aizsardzības vajadzībām vismaz 2% no iekšzemes kopprodukta (IKP).

Lietuvas prezidents sacīja, ka valsts ir palielinājusi aizsardzības budžetu līdz 2,5% no IKP. Tāpat Lietuva ir gatava turpināt palielināt finansējumu aizsardzībai arī nākotnē. Viņš norādīja, ka tiek darīts viss, lai Ukraina šajā karā uzvarētu. Valstij tiek piegādāts bruņojums, it īpaši gaisa aizsardzības sistēmas un cita veida militārā palīdzība. Tāpat tiek sniegta palīdzība, lai atjaunotu sagrauto enerģētikas un citu kritisko infrastruktūru.

Viņš uzsvēra, ka stratēģiskās infrastruktūras projekti - desinhronizācija no tā dēvētā "Brell" elektroapgādes loka un "Rail Baltica" - prasa no Baltijas valstīm ieguldījumus arī reģiona drošības stiprināšanā. Viņa ieskatā, lai atvienotos no "Brell" tīkla un pieslēgtos kontinentālās Eiropas elektroapgādes tīklam, jāpaveic visi darbi, jo no tā ir atkarīga Baltijas valstu drošība.