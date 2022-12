Daļa iedzīvotāju sākuši tērēt līdzekļus no uzkrājumiem

"Aptaujas dati vedina domāt, ka mūsu sabiedrību no finanšu pārvaldīšanas perspektīvas šobrīd var kategorizēt trīs slāņos - trešdaļai finansiālā situācija ir visnotaļ stabila, jo uzkrājumi un ieguldījumi netiek aiztikti, bet gan papildināti. Trešdaļai uzkrājumu nav vispār, savukārt katrs ceturtais iekrājumus sācis tērēt vai to plāno darīt atkarībā no apkures un citām ziemai raksturīgām izmaksām. Šīs tendences nav pozitīvas, un ir skaidrs, ka tuvākie mēneši īpaši skarbi būs tiem, kuri dzīvo no algas līdz algai un nav izveidojuši iekrājumus," pauž bankas "Citadele" Privātpersonu apkalpošanas direkcijas vadītājs Jānis Mūrnieks.