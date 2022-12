Septiņi padomi, kā nogādāt Ziemassvētku eglīti mājās uz auto jumta

Ir dažādi varianti, kur iegādāties Ziemassvētku eglīti - tirgotavās pie lielveikaliem, tirgū vai no privātajiem audzētājiem. Protams, ir variants arī doties uz Latvijas Valsts mežiem (atcerieties, šīs iestādes apsaimniekotajās teritorijās arī šogad katra ģimene drīkst nocirst tikai vienu eglīti!).

Vēl viena iespēja ir, un to izvēlas iedzīvotāji arvien biežāk, iegādāties svētku eglīti podiņā. To var pēcāk pārstādīt mežā vai savā piemājas teritorijā. Arī to iespējams iegādāties gan LVM kokaudzētavās, tā arī citās saimniecībās un, protams, tirgotavās pie lielveikaliem vai tirgū.