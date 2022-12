Gruzijas lielākā banka uzsākusi Krievijas pilsoņu kontu slēgšanu

23. decembra pēcpusdienā vairāki desmiti Krievijas pilsoņu saņēma ziņojumus no bankas par konta bloķēšanu “bankas iekšējās politikas” dēļ. Bankas kontu turētāji ir brīdināti, ka viņiem ir piecas dienas laika, lai izņemtu naudu no kontiem.

Medija rīcībā esošā informācija liecina, ka līdz šim bloķēti vismaz 160 bankas konti. "Bank of Georgia" līdz šim nav precizējusi bloķēšanas iemeslus un norāda, ka Krievijas Federācijas pilsoņi joprojām var atvērt kontu "noteiktajā kārtībā".

Gruzija šogad ir kļuvusi par vienu no galvenajiem galamērķiem emigrācijai no Krievijas. Novembrī valsts prezidente Salome Zurabišvili paziņoja, ka pēc mobilizācijas izsludināšanas Krievijā, Gruzijā ieradušies vairāk nekā 700 000 krievu, no kuriem aptuveni 100 000 palikuši valstī.