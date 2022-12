Arī nākamgad energoresursu tirgū noteikumus diktēs dabasgāzes cena

Šogad enerģētiskā krīze ir devusi jaunu impulsu, lai daudz straujāk attīstītu jaunus dabasgāzes piegādes ceļus un pārtrauktu gāzes iegādi no Krievijas, bet arī nākamajā gadā energoresursu tirgū noteicošais joprojām būs dabasgāzes cenas un viss ap to notiekošais, AS "Latvenergo" Elektroenerģijas tirgus apskatā pauž uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Čakste.