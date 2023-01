"Atsviesti 10 un pat vairāk gadus senā pagātnē" jeb kā Krievija laupījusi savu nākotni

Interesanti, ka Maskavas varasiestādes iegādājās bijušo “Renault” rūpnīcu, kur tagad it kā atsākta leģendāro "Moskvitch" automobiļu ražošana. Tiesa, arī tie izrādījās Ķīnas ražojums.

Izklaide un restorāni

Krievija ir palikusi arī bez pasaules kino. Jaunais “Avatars” un visi iespējamie seriāli no “Nnetflix” tagad krieviem pieejami vien interneta dzīlēs nelegālā veidā. “PlayStation” vairs neļauj Krievijas iedzīvotājiem iegādāties jaunākās spēles – lietotājiem savi profili jāreģistrē no citām valstīm, piemēram, no Turcijas.