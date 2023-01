Unikāls atradums Zviedrijā, kas potenciāli varētu mazināt visas Eiropas atkarību no Ķīnas

“Šīs jaunās atradnes ir vienas no lielākajām mūsu reģionā, un tās var kļūt par ļoti svarīgu komponentu dažādu izejvielu ražošanā, kas nepieciešams zaļajai revolūcijai,” sacīja LKAB izpilddirektors Jans Mostrēms.

Zviedrijas enerģētikas un rūpniecības ministre Eba Buša paziņoja, ka Eiropas Savienības elektrifikācija, kā arī pašnodrošināšanās ar resursiem un enerģētiskās neatkarības no Krievijas un Ķīnas veidošana varētu sākties tieši no jaunatklātajām metālu ieguves vietām. Ministre uzsvēra, ka Eiropai ir nepieciešams stiprināt savu ražošanas potenciālu un enerģētiku, kā arī censties atteikties no fosilā kurināmā, tādējādi dodot priekšroku ekoloģiski tīrām tehnoloģijām.