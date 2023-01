Divkosība un nepildīti solījumi jeb kā starptautiskās kompānijas turpina strādāt Krievijā

"Henkel" ne reizi vien paziņojusi par plāniem aiziet no Krievijas. Tā investoriem skaidroja, kādas sekas varētu būt šādai rīcībai, jo aptuveni pieci procenti no pārdošanas rezultātiem un desmit procenti peļņas ir attiecināmi uz Krievijas tirgu. "Barclays" pieļauj, ka "Henkel" sašaurinās darbību Krievijā, neveicot jaunas investīcijas.

No 29 kompānijām, kas ražo patēriņa preces, un kuras apkalpo "Barclays", 15 solīja pamest Krieviju. Pēc bankas analītiķu datiem, zināms vien par sešiem gadījumiem, kad tas tik tiešām noticis.

Norakstīšana nav pārdošana

Tiek norādīts, ka vairākas no lielākajām pasaules kompānijām paziņojušas par saviem plāniem norakstīt savus Krievijas aktīvus, bet ne tos pārdot. Līdz ar to šie uzņēmumi Krieviju pamet no grāmatvedības aktīvu viedokļa.