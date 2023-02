Palielinot pakalpojumu maksu, "Ryanair" samazinās reisu skaitu Tallinā un Viļņā

"Ryanair" aprīlī pārtrauks lidot uz septiņiem galamērķiem no Igaunijas galvaspilsētas.

Pavasara un vasaras sezonā "Ryanair" vairs nelidos no Tallinas uz Billundu, Dublinu, Maltu, Neapoli, Nirnbergu, Pafu un Parīzi. Decembrī "Rynair" pārtrauca reisus uz Edinburgu un Liverpūli. Līdz ar to "Ryanair" no Tallinas būs astoņi galamērķi.