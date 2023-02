Vai Kiršteinam taisnība par klimata pārmaiņām un atjaunīgajiem resursiem?

Sarunā ar Re:Check Kiršteins norādīja, ka informāciju smēlies ekonomista Stīvena Lība 2009. gada grāmatā “Spēle galā” (angliski Stephen Leeb, Game Over). Re:Check Lība grāmatas angļu valodas izdevumā atrada, ka viņš atsaucas uz kādu populārzinātniskās tīmekļa vietnes New Scientist 2003. gada rakstu, kurā stāstīts par Upsalas Universitātes pētnieku prognozēm par pasaules naftas un dabasgāzes rezervēm. Lībs grāmatā šo rakstu gan atspoguļo pavisam citā kontekstā nekā Kiršteins. Proti, viņš norāda, ka saskaņā ar Upsalas pētnieku brīdinājumu, pasaules atlikušās naftas rezerves ir pat par 80% mazākas nekā domāts iepriekš (Upsalas pētnieku aplēses ir par 30–80% mazākas rezerves) un to sadedzināšana nepaspētu radīt tik daudz CO2, lai ietekmētu klimatu. Lībs arī norāda, ka tas nav nekas pozitīvs un, pārejot no naftas un gāzes kurināšanas uz oglēm, emisijas uzkarsēs atmosfēru un radīs vēl lielāku gaisa piesārņojumu.