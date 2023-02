Piecas krīžu prognozes, ar kurām ekonomisti pilnībā kļūdījās

Jau pašlaik daudzviet pasaulē centrālās bankas ceļ procentu likmes, uzņēmumi atbrīvo no darba darbiniekus (it īpaši saprotot, ka pandēmijas laikā darbā pieņemti par daudz strādājošo), un tas viss – inflācijas apkarošanas vārdā. Mazinot inflāciju, spiedienam uz ekonomiku vajadzētu mazināties, un tas savukārt varētu palīdzēt izvairīties no dziļas recesijas (tātad – mīkstā nosēšanās).