Moderno būvju pamati Kādus stāstus mums vēsta “Senā inženierija”?

Senāko riteņa ratu daļas ir atrastas Slovēnijā, netālu no mūsdienu Ļubļanas. Oglekļa izotopu vecuma noteikšana vēsta, ka atradums ir aptuveni 5000 gadu sens – šāds rats tika iztēsts no oša, un tā asis veidotas no ozola. Karietes un rati varbūt padarīja pārvietošanos un transportēšanu vieglāku un ekonomiskāku, taču lielu attālumu pievarēšanai bija nepieciešami arī ceļi. Šajā ziņā pionieri bija senie romieši. Viņi uzcēla un uzturēja vairāk nekā 70 tūkstošus kilometru plašu ceļu tīklu, kas savienoja Eiropu, Tuvos austrumus un Āfrikas ziemeļus. Ceļu tīkls, ko romieši uzcēla, pārdzīvoja viņu impērijas laikus, un arī mūsdienās būtiskākie tirdzniecības ceļi turpina izmantot tos pašus maršrutus.

Mūri rada drošību, veido privātu telpu un neļauj ienākt aukstumam, vējam un ienaidniekiem. Pirmās sienas, kas tika celtas aizsardzībai, ir apmēram tikpat senas, kā pati cilvēce. Pat senās pilsētas, kas tapa pirms 12 tūkstošiem gadu, bija mūru ieskautas. Arī to izmēru ziņā romieši bija pirmrindnieki – impēriju no barbariem britu salās nodalīja 120 kilometru garais Adriāna valnis. Savukārt bija kāda cita siena, kas ievērojami pārspēja romiešu celto un tika uzbūvēta pirms vairāk nekā diviem tūkstošiem gadu – Lielais Ķīnas mūris. Ar miljoniem strādnieku palīdzību tas tika uzbūvēts vairākos reģionos un stiepās cauri tuksnešiem, upēm un kalniem. Tā precīzais garums joprojām nav noteikts, un vēl šodien tiek atrasti jauni mūra fragmenti. Lai arī šīs celtnes radītas pirms mūsu ēras, un tās pamatā sastāvēja no sapresētas augsnes, daļa no mūra, ko cēla Mingu dinastija, tika veidota no akmeņiem un māla, kaļķa un lipīgiem rīsiem mūrjavas vietā. Šīs ir tās mūra daļas, kas redzamas joprojām, un kalpo kā piemineklis tā laika inženieru talantam.