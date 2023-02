Seni priekšmeti sniedz ieskatu mūsu senču dzīvēs un prātos

“Dīvainākie priekšmeti“ ir desmit sēriju stāsts, kas no 13. februāra būs pieejams kanālā Viasat History darba dienās plkst. 16.50. Izmantojot jaunākās 3D grafikas iespējas, tiks izjaukti un analizēti dažādi priekšmeti – šie artefakti var tikt sadalīti, mazākās detaļas var tikt palielinātas, vai, ja to trūkst, tikt aizvietotas, tā ļaujot uzzināt par noslēpumiem, ko līdz šim nespējām atklāt. Šajā rakstā iepazīstināsim ar dažiem no šiem dārgumiem.