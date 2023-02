Krievija neizturēs ilgstošu pretstāvi Ukrainai un Rietumiem, brīdina bijušais ministrs

Viņš uzsvēris, ka “pašreizējie resursi” gan militārā, gan ekonomiskā jomā “absolūti nav Krievijas labā”. Lai arī Krievija armijai tērē 4% no IKP, kas ir divreiz vairāk nekā vidēji Eiropā, Krievijas militārais budžets ir vien desmitā daļa no ASV aizsardzības budžeta.

“Ja mēs saliekam kopā to valstu resursus, kas palīdz Ukrainai, tad summā iegūstam tādu resursu apjomu, kas ļauj ievilkt konfliktu. Taču kopumā šis lielums ir pilnībā nesalīdzināms ar Krievijas resursiem,” norādīja Zadornovs, kurš līdz decembra beigām vadīja banku “Otkritije”, bet iepriekš – vienu no VTB bankas struktūrvienībām.

Viņaprāt, Putina režīma vēlme radīt cietokšņa ekonomiku, kas pilnībā visu spēj saražot pati un būt izolēta no ārpasaules, piedzīvos fiasko.

“Tas, ka mēs varam saražot visu paši, tā, protams, ir absolūta ilūzija un politiski lozungi,” teica Zadornovs. Viņš piebilda, ka ir iespējams aizstāt daudzas importa preces, tomēr “daļu no mūsu ražošanas aprīkojuma mēs nekad neesam paši veidojuši un nekad to to arī nevarēsim darīt”.