Vācija gandrīz pilnībā kompensējusi Krievijas gāzes piegādes

Runājot par neto gāzes importu, straujais gāzes importa pieaugums no Norvēģijas, Nīderlandes un Beļģijas ir gandrīz kompensējis Krievijas gāzes piegāžu zudumu kopš 2022. gada augusta beigām. Tas izriet no Federālās tīkla aģentūras iekšējā dokumenta, kas ir pieejams ziņu aģentūrai DPA. Saskaņā ar to Vācija no 2017. gada līdz 2022. gada februāra beigām vidēji mēnesī importēja 77,0 teravatstundas dabasgāzes, atskaitot eksportu, kas tika izmantots nacionālā patēriņa segšanai un uzglabāšanas tvertņu uzpildīšanai. Turpretim neto imports no 2022.gada septembra līdz janvāra beigām - t.i., bez Krievijas gāzes piegādēm - bija 72,7 teravatstundas mēnesī.

Turklāt aptuveni 4 teravatstundas sašķidrinātās dabasgāzes janvārī nāca no jaunajiem LNG termināļiem Vācijas piekrastē. Lai klasificētu daudzumus: Saskaņā ar Federālās tīkla aģentūras datiem Vācija 2021. gadā patērēja aptuveni 1000 teravatstundu dabasgāzes. Saskaņā ar ziņojuma datiem, no 2017. gada līdz 2022. gada februāra beigām no Norvēģijas uz Vāciju katru mēnesi plūda vidēji 26 teravatstundas dabasgāzes. Pēc Krievijas piegāžu apturēšanas šis apjoms bija 41 teravatstunda.

Neto imports no Nīderlandes pieauga no 2 līdz 25 teravatstundām. Ar Beļģiju gāzes plūsmas tika līdzsvarotas pirms kara ar vidējo mēneša apjomu ap 2 teravatstundām abos virzienos. Kopš septembra aptuveni 23 teravatstundas dabasgāzes katru mēnesi ir plūdušas tikai vienā virzienā: no Beļģijas uz Vāciju. Vācija saņem gāzi no rietumu kaimiņvalstīm, kurām tā piegādāta ar kuģiem kā LNG (sašķidrinātā dabas gāze).

Dati arī liecina, ka no Vācijas uz citām valstīm kopš septembra pārsūtīts ievērojami mazāk dabasgāzes nekā iepriekš. Būtiski samazinājās gāzes plūsmas, piemēram, uz Šveici, kur no septembra līdz janvārim importa apjomi pārsniedza eksportu.