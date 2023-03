Video ⟩ Depozīta sistēmā pieaugs izmaksas ražotājiem; tas atstās iespaidu uz dzērienu cenām

Iepakojumu aprites sistēmu finansē no trim avotiem – ieņēmumi par pārstrādāto materiālu realizēšanu, depozīta maksa par to taru, ko iedzīvotāji nenodod atpakaļ, kā arī dzērienu ražotāju vai izplatītāju maksājumi par dalību sistēmā.

Uz šiem tā sauktajiem iepakotājiem attiecināma tikai tā sistēmas izdevumu daļa, ko nenosedz pirmie divi avoti. Taču tieši šī, trešā, pozīcija no aprīļa dramatiski pieaugs. Regulators apstiprinājis, ka atkarībā no dažāda veida plastmasas, metāla vai stikla iepakojuma par vienu vienību tā kāps amplitūdā no 58% līdz pat par 7,6 reizēm.