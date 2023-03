Video ⟩ “Kartelisti” no iepirkumiem diskvalificēti

Konkurences padomes atklāto karteļu dalībniekiem līdz šim nebija šķēršļu turpināt piedalīties valsts iepirkumos, kamēr konkurences uzraugu piemērotie sodi ir apstrīdēti tiesā. Tomēr no 1. janvāra kārtība mainīta, un tagad iepirkumu komisijas var karteļu dalībniekus no pretendentu loka izslēgt, pat ja Konkurences padomes lēmums ir pārsūdzēts. Vai kāda komisija karteļu dalībniekus no pretendentu loka jau ir izslēgusi, Iepirkumu uzraudzības birojs nevar pateikt, jo sūdzības par to birojā šobrīd nav. Starp paziņojumiem biroja mājaslapā redzams, ka šogad izsludinātos iepirkumos Konkurences padomes sodītie uzņēmumi nav uzvarējuši.