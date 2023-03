Meklējot Derības šķirstu

Derības šķirsts tika pazaudēts Jeruzalemē, kur to savāca otrais Izraēlas karalis Dāvids. Viņa dēls Solomons uzcēla templi, kas vēlāk kļuva par relikvijas svētnīcu. Tur tas atradās līdz 587. gadam p.m.ē., kad babilonieši iekaroja Jeruzalemi. Ap šo laiku šķirsts arī pazuda, un aizsākās leģendas, kas cita par citu bija aizvien trakākas. Daži uzskata, ka šķirsts iznīcināts aplenkumā, citi domā, ka tas devies uz debesu valstību. Viens no ticamākajiem variantiem vēsta, ka aplenkuma laikā garīdznieki to aprakuši Jeruzalemē – vai nu Zedakija alā vai kanālā zem pilsētas, no kuriem daudzi nav izzināti līdz par šai dienai. Tāpat tiek spriests, ka šķirsts varētu būt tunelī, kas ved uz Tempļa kalnu, kurā uzieta arī zelta josta, kas it kā nokritusi kādam garīdzniekam, kas mēģināja šķirstu paslēpt no ienaidniekiem.