Jauni fakti par cīnītāju rasi

Eksperti uzskata, ka sala Baltijas jūrā netālu no Zviedrijas krastiem, Gotlande, bija būtiska vikingu tirdzniecības maršruta pieturvieta. Tur atrasts sudrabs – turklāt, Gotlandē atrastā sudraba apjoms pārsniedz visu pārējo atrasto arheoloģisko vietu apjomus. Artefaktu klāstā ir arī milzīgs skaits monētu, kas nākušas no islāma kalifātiem. Bet kā gan tās tur nonāca? Eksperti norāda, ka 8. un 9. gadsimtā vergu tirdzniecība bija būtiska uzņēmējdarbības sastāvdaļa starp vikingiem un austrumiem, iespējams Arābiju vai pat tālākām zemēm. Neviens nezina cik daudz cilvēku no Īrijas, Lielbritānijas un Eiropas tika savākti no savām mājām un vikingu pavadībā nogādāti uz austrumu valstīm.