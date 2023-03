Eksperte: trūcīgie nav "nestrādājoši sliņķi"

Saeimas deputāts Edmunds Cepurītis (P) līdzīgi norādīja, ka nevienlīdzības mazināšanas jomā politika tiek veidota, balstoties nepatiesos mītos, no kuriem jāatsakās. Politiķis akcentēja, ka darbs pie nevienlīdzības samazināšanas palielinātu cilvēku iespējas uzlabot savu situāciju.

Bela savā prezentācijā vērsa uzmanību ļoti lielajai atšķirībai nevienlīdzības rādītājos starp Rīgas apkaimi no vienas puses un vairākiem citiem Latvijas reģioniem no otras puses. No Latvijas galvaspilsētas tālāk esošo reģionu iedzīvotājiem parādās ļoti slikta situācija, kur nepieciešami lielāki uzlabojumi.