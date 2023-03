Ilze Medne iesaka: lietotnes, kurām jābūt katra uzņēmēja telefonā

Svarīgākā no lietotnēm laika un darbu plānošanai telefonā ir Google Calendar plānotājs, kurš sasaistīts ar e-pastu un sapulču platformu Whereby, kas ļaus efektīvi pārvaldīt darba procesus. Īpaši patīkami, ka Whereby nav nepieciešams veidot atkārtotu sapulču linku, līdz ar to vienmēr iespējams tikties vienā “istabā”.