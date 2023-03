Lai vētras laikā nav jāpaliek tumsā

Ja pārrāvums ilgst dažas minūtes, nekāda traģēdija nav notikusi. Cilvēki izstaipās, izkustās, mazliet atpūšas un pēc kāda laika var atgriezties ierastajā ritmā. Bet ja vētra turpinās un skaidrs, ka bez elektrības būs jāpaliek vismaz vairākas stundas? Tad viens no nedaudziem risinājumiem ir iepriekš uzstādīts elektrības ģenerators. Ar to ir līdzīgi kā ar veselības apdrošināšanas polisi – var nodzīvot gadiem ne reizi neizmantojot, bet, kad jādodas pie ārsta, labāk, ka tā ir pa rokai. Arī elektrības ģenerators mājsaimniecībā vai mazā uzņēmumā var šķist lieks, taču tās dažas reizes, kad to vajag, ģenerators var paglābt no nopietnām problēmām. Piemēram, pat tikai pusstundu ilgs elektrības zudums siltumsūknim var nozīmēt iepriekšējā darba režīma pilnīgu vai daļēju izmaiņu, kas pie atkārtota elektriskā tīkla parādīšanās signalizēs par kļūdām sistēmā.