Fiziķis sešos amatos: eksaktās zinātnes nevar būt garlaicīgas – tās balstās uz jaunradi un atklājumiem

Ģirts atzīst, ka projekta “Skola 2030” ideja ir laba, jo Latvijas izglītības sistēma ļoti ilgi bija iestrēgusi pieejā, kur visu nepieciešams zināt no galvas, taču pati projekta ieviešana neesot bijusi tik veiksmīga. “Skolotāji nesaprata, kas viņiem tagad ir jāmāca, kā to darīt, kādi materiāli jāizmanto. Katra iesaistītā puse informāciju interpretēja citādāk, kas radīja vēl vairāk neskaidrību. Problēma nav speciālistu kompetencē vai idejā, bet, kā jau teicu, projekta organizēšanā, komunikācijā un realizēšanā. Tas nenozīmē, ka projekts ir slikts. Tomēr jāatzīst, ka kļūdas tika pieļautas,” stāsta Ģirts.

Ģirts novērojis, ka daudzas izglītības sistēmas nepilnības ir saistītas ar vienu un to pašu problēmu – skolotāju trūkumu. No tā visvairāk cieš skolēni, kuri vēlas konkrēto mācību priekšmetu mācīties padziļināti, taču skolā tas nav pieejams. Skolas varētu nodrošināt padziļinātos kursus, bet viņi to nevar izdarīt bez pedagogiem. Līdz ar to izveidojas situācija, kurā skolēns izvēlas mācīties nevis to, kas viņam patiesi interesē, bet to, kas pieejams tuvāk mājām. Savukārt tas, pēc Ģirta domām, pasliktina izglītības pieejamību Latvijā. Iespēja attīstīt savas intereses kļūst par privilēģiju, jo arī ne visur ir pieejami dažādi interešu izglītības pulciņi, kas varētu vismaz kaut kā kompensēt padziļināto kursu trūkumu skolās.