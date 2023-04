Video ⟩ Raidījums: Ar viltotiem dokumentiem caur Latviju uz Ukrainu tiek vesta krievu degviela

2023. gada sākumā Rīgas ostā no Sanktpēterburgas ieradās trīs tankkuģi. Tajos ienākusī degvielas krava tālāk tiek vesta uz Ukrainu, kur Krievijas degvielas imports kopš pagājušā gada ir aizliegts. Kravu pavada viltoti dokumenti. Tie iesniegti Latvijas muitā, un par to ziņots jau pirms diviem mēnešiem. Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policija aizvien nav ierosinājusi kriminālprocesu, tikmēr desmitiem ukraiņu degvielas vedēju ikdienas no Rīgas ved krievu preci, apejot Ukrainas sankcijas, ziņo raidījums "Nekā personīga".