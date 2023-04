Paši tomēr remontēt neprot - "Aeroflot" lidaparātus apkopei nākas sūtīt uz citu valsti

Krievijas aviācijas nozare ir viena no tām, kura rietumvalstu noteiktās sankcijas izjutusi no to pieņemšanas brīža. Kopš liegts piegādāt Krievijas aviokompānijām rezerves daļas, kā arī nodrošināt lidmašīnu tehnisko apkalpošanu un apdrošināšanu, agresorvalsts aviokompānijām jābūt radošām, lai bizness pavisam neapstātos. Un nu pienācis brīdis, kad lidaparātus jau sāk sūtīt apkopei uz citām valstīm.