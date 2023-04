Kristīne Virsnīte atklāti par satura veidotāju darbu: tā pamatā ir autentiskums un attiecību uzturēšana

Neskatoties uz to, ka sociālie mediji nereti atkal un atkal pārsteidz ar jauniem algoritmiem, kuru dēļ satura veidotājiem ir ļoti rūpīgi jāplāno savas publikācijas, Kristīne uzsver, ka nav tas influenceris, kurš stratēģiski rēķinātu, kāds saturs būs vislabākais. Pirmais un svarīgākais nosacījums, lai noturētu ilgstošas attiecības ar saviem sekotājiem, ir saglabāt realitātes sajūtu. To, kā atzīst Kristīne, viņai palīdz izdarīt publikācijas storiju formātā, kas esot gluži kā mazāk filtrēta dzīves daļa, ko atklāj citiem. Autentiskumu palīdz radīt nišas saturs, tādēļ katram ir svarīgi padomāt, kas varētu būt viņa niša un darboties tajā. Katram ir savas intereses un, izvēloties veidot saturu, kas balstīts uz tām, saturs būs patiess un autentisks, ko novērtēs sekotāji. Tas arī ļauj redzēt lielāku vērtību savam darbam sociālajos medijos, saņemot atgriezenisko saikni, ka ir izdevies kādu iedvesmot mainīt savu dzīvi.

Kā stāsta Kristīne: ”Man būšana Instagramā vienmēr ir bijusi ar misijas sajūtu, citādi nesaskatu nozīmi tam, ko daru. Reiz man kāds cilvēks sacīja, lai neaizraujos ar būšanu tik atklātai, tam neesot jēgas, taču es tam nepiekrītu. Saņemu ļoti daudz vēstuļu no sievietēm, kuras uzdrošinājušās aiziet no darba, kas nerada gandarījumu, mācījušās rūpēties par sevi, jo dzirdējušas manu izdegšanas stāstu, pārtraukušas vardarbīgas attiecības, jo esmu runājusi par emocionālo vardarbību, kā mācos to atpazīt, meklējušas atbalstu pie psihologiem, psihoterapeitiem, nonākot grūtībās, jo esmu bijusi atklāta un stāstījusi par savu pieredzi, ģimenes ir uzdrošinājušās un devušās ceļojumos, atklājot sev jaunu pieredzi. Sociālie mediji ir par šo – par iedvesmu!”