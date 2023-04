No krievu naudas sāk atbrīvoties arī "drošais patvērums" Apvienotie Arābu Emirāti

Kāds baņķieris, kurš vēlējies palikt anonīms, "Forbes" pastāstījis, ka uz ENBD investori iepriekš masveidā pārsūtīja aktīvus, kas tika glabāti Eiropas depozitārijos. Eiropā šie aktīvi ir de facto bloķēti: ir aizliegts saņemt dividendes un kuponus, kā arī ienākumus no to pārdošanas. Vienīgais veids, kā atgūt tiesības rīkoties ar saviem aktīviem, bija pārcelt portfeli no Eiropas uz krieviem "draudzīgu" jurisdikciju, un daudzi izvēlējās AAE.