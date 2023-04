Amatpersonu deklarācijas ⟩ Pērn algā no Valsts prezidenta kancelejas Levits saņēmis 75 120 eiro

Pagājušā gada deklarācijā norādīts, ka algā no Valsts prezidenta kancelejas Levits saņēma 75 120 eiro. Viņš ir deklarējis pensiju no Eiropas Savienības Tiesas 191 600 eiro apmērā, pensiju no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) 1690 eiro apmērā, pensiju no Vācijas apdrošināšanas kompānijas "Allianz Lebensversicherung-AG" 1669 eiro, kā arī pensiju no Vācijas pensiju apdrošināšanas sabiedrības "Deutche Rentenversicherung" 13 117 eiro vērtībā.