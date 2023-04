Video ⟩ Raidījums: Rusiņa nogalinātā bijusī dzīvesbiedre izmisīgi lūgusi palīdzību, pretī saņemot vien formālas pamācības

Uzbrukums stāvlaukumā notika dienu pēc tam, ka tiesa bija noteikusi sievietei pagaidu aizsardzību pret vardarbību, nosakot Rusiņam liegumus tuvoties un sazināties ar sievieti pašu un ar viņas bērniem un pienākumu turēties vismaz 100 metru attālumā no viņas dzīvesvietas. Tomēr Rusiņš to regulāri pārkāpa – par to liecina gan sievietes iesniegumi un pret Rusiņu sāktie kriminālprocesi, gan “de facto” rīcībā esošie video no pagājušā gada marta un augusta, kur redzams, kā viņš fiziski vajā sievieti vai sēž pie viņas mājas.