Video ⟩ Izdienas pensiju saņēmēju loks būs šaurāks, saņemšanas periods - īsāks, vēsta raidījums

Tagad ziņojums ir gatavs. Tomēr pagaidām to apspriež vien neformāli, un nav skaidrs, kad tas varētu nonākt valdības oficiālajā dienaskārtībā. Labklājības ministre Evika Siliņa (JV) par to runāt nevēlas, un arī nesola būt procesa iniciators: “Šobrīd nē, es gribu saprast, kas ir izpētīts, izanalizēts. Labklājība neatbild ne par iekšlietām, ne par Kultūras ministrijas cilvēkiem, ne par NBS. Mēs varam atbildēt tikai par izmaksu, ko mēs izmaksām saskaņā ar šo citu ministriju politikām.”

“de facto” bija iespēja ielūkoties ziņojumā. Tajā piedāvāts no izdienas pensiju saņēmēju loka izslēgt visus, kuru pienākumi saistīti ar atbalsta funkcijām, piemēram, grāmatvedību, finansēm IT risinājumiem un tamlīdzīgi. Tāpat viena no idejām ir daļai profesiju izdienas pensijas piešķirt tikai uz noteiktu laiku – līdz sešiem gadiem, lai pārkvalificētos un mudinātu no jauna iekļauties darba tirgū.