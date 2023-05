Ministrija izstrādā atbalsta sistēmu energoresursu sadārdzinājuma segšanai nabadzīgākām mājsaimniecībām

Plānots, ka atbalstu energoresursu izmaksu daļējai kompensācijai sniegs, vadoties pēc mājsaimniecību ienākumu līmeņa. Atbalstu varētu sniegt mājsaimniecībām, kuru kopējie izdevumi par mājokli (elektroenerģiju, dabasgāzi, siltumenerģiju, ūdeni atkritumu izvešanu un tamlīdzīgi) pārsniedz 30% no ienākumiem uz vienu mājsaimniecībā deklarēto personu. Izmaksās netikšot ņemta vētrā īres maksa.

Paredzēts, ka Energoresursu izmaksu kompensācijas informācijas sistēmā (EIKIS) tiks apkopota informācija no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP), Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) datuāzēm, lai radītu algoritumu, kas ļaus noteikt konkrētā mājsaimniecībā dzīvojošo cilvēku skaitu un to ienākumu līmeni. Rozentāle skaidroja, ka mājsaimniecību šai gadījumā definēs konkrētajā adresē deklarēto cilvēku skaits. Lai to noteiktu, tiks izmantots PMLP Fizisko personu reģistrs. Tas nozīmēs, ka iedzīvotājiem atbalsta saņemšanai jābūt deklarētiem savā faktiskajā dzīvesvietā.