Ņem vērā! ⟩ "Rimi Rīgas maratona 2023" laikā gaidāmi būtiski satiksmes ierobežojumi

No 5. maija plkst. 19.00 līdz 8. maija plkst. 6.00 aizliegs transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu Doma laukumā. Savukārt no 6. maija plkst. 17.00 līdz 8. maija plkst. 6.00 apstāšanās un stāvēšanas liegums būs spēkā 11. novembra krastmalas posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai, kā arī 11. novembra krastmalai piegulošajā paralēlajā ielā Vecrīgas pusē, posmā no Poļu gātes līdz Jaunielai.