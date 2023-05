"Swedbank" atkārtoti palielina termiņdepozītu likmes

Sākot no 9.maija, "Swedbank" termiņdepozītu likmes eiro valūtā privātpersonām viena mēneša likme palielināta no 1% līdz 1,75%, sešu mēnešu likme no 1,5% līdz 2,5%, viena gada likme no 2% līdz 2,5%, bet divu gadu likme no 2,5% līdz 3%.