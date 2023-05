VMware Tanzu Kubernetes klasteri tagad ir pieejami kā mākoņpakalpojumi Igaunijā

WaveCom AS ir viens no vadošajiem uzņēmumu pilnu pakalpojumu un inovāciju vadītājiem mākoņu platformās Igaunijā. WaveCom AS mākoņpakalpojums piedāvā visus VMware programmatūras datu centra neierobežotos risinājumus, piemēram, virtualizāciju vSphere Enterprise Plus līmenī, mākoņpakalpojumu vadību Cloud Director, VMware Tanzu konteinerus, VMware NSX tīkla risinājumus, vRealize darbību lietotnes, katastrofu atveseļošanu ar Cloud Availability un Veeam datu dublēšanu. WaveCom pakalpojumi nepārtraukti attīstās, lai piedāvātu jaunas funkcijas un ērtāku pārvaldību.