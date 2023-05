Pētījums: slēptās izmaksās par starptautiskiem pārskaitījumiem ES bankas gadā ietur 12,5 miljardus eiro

Ar papildus informāciju un datiem no pētījuma (angļu valodā) iespējams iepazīties šeit. Pētījums ir balstīts uz informāciju, kas saņemta no 25 bankām, izsekojot to naudas pārvedumu kustībai laikā no 2022. gada augusta līdz 2023. gada martam. Pētījumā galvenā uzmanība pievērsta maksājumiem ES ietvaros un Lielbritānijas gadījumā GBP/EUR maksājumiem. Uz šiem maksājumiem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula attiecībā uz konkrētām maksām par pārrobežu maksājumiem Savienībā un maksām par valūtas konvertēšanu.