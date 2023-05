"Aldaris" atbalsta Aldara parka pārdēvēšanu

AS "Aldaris" teritorijā ir aktīva ražotne - mikrobrūzis. Tajā pērn tika saražots teju pusotrs miljons litru alus. Katru gadu šajā ražotnē top jauni produkti, kas priecē alus cienītājus, piemēram, šogad sadarbībā ar maizes ceptuvi "Lāči" tapa jauns produkts - "Mežpils Rudzu eils". Šis produkts tiek brūvēts AS "Aldaris" brūzī.

Muzejs informē, ka viena no muzeja struktūrvienībām ir Dauderu nodaļa, kas izvietota 1897.gada uzceltajā alusdarītavas īpašnieka Ādolfa fon Bingnera savrupnamā.

Informācijā deputātiem norādīts, ka parka teritorija izveidojusies pagājušā gadsimta 60. līdz 80. gados, atdalot to no alusdarītavas "Aldaris" kompleksa un padarot to publisku līdz ar Rīgas 28.vidusskolas uzcelšanu Gaujienas ielā.